Este invierno que nos ha caído en todo lo alto, con la arremetida polar de estos días mayormente, puede hacer estragos entre esa población que vivaquea tan baja en defensas. Sin apenas lluvia y estos fríos puede decirse aquello que se decía del aire de Madrid, que no apagaba un candil pero mataba a un hombre. Grima da ver por lugares como la ribera del río por Torneo cómo hay habitáculos de cartones donde el indigente titular intenta resguardarse del relente nocturno. Pero es que lo de estos días no es relente sino un ataque frontal y despiadado de la naturaleza al corazón de los que no tienen un sitio donde guarecerse. Frío polar que da grima por sus consecuencias en esa población sin techo que dolorosamente cada día es más numerosa. Y es que la lacra del chabolismo de toda la vida derivó a algo peor, a lo de no tener tan siquiera una chabola donde pasar la noche.