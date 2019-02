Qué poca importancia le da la UEFA a la Liga Europa

Reconozco que sé a la perfección dónde me meto y que los insultos recrudecerán de parte de esos semovientes que moran en las letrinas de las redes sociales, pero mucho me malicio que cuando Setién se vaya, en el Betis va a echársele mucho de menos. Dicho lo cual me reafirmo en que la Liga Europa es una competición que desmerece muy mucho de lo que significa el fútbol en el Viejo Continente, que es una barbaridad de importante.

La Liga Europa es un bodrio en comparación con lo que significa la Champions o, simplemente, la Liga doméstica. De otra forma no se comprendería que se juegue en patatales como el Olímpico romano o el campo del Rennes. Todo eso sin olvidarnos de aquella pista helada de Luxemburgo en la que el Betis bastante hizo con mantener la verticalidad. Dicen los iniciados que todo esto apareció tras la caída del muro de Berlín y la desmembración que dio origen a multiplicar las naciones.

Pero no es sólo esa multiplicación de fronteras lo que hace tal estado de cosas, sino la despreocupación de la UEFA, que sólo mira con lupa a su primer torneo. Y no es sólo por las pésimas condiciones de algunos escenarios, sino ver cómo la tecnología no asiste a los árbitros en esa Liga Europa, o Europe League, como guste. Éramos reticentes con la aparición del VAR en el fútbol, pero ahora no comprendemos cómo sin el VAR es posible un partido sea de la competición que sea.

Se echó mucho de menos el artilugio en el Roazhon Park de Rennes y quien lo echaría mucho más de menos sería el Betis. Con el VAR en funcionamiento, el Betis hubiera salido de Rennes como ganador y, al menos, hizo mutis por el foro siendo de los elegidos que todavía no hincaron la rodilla en dicha competición. El mexicanito Lainez logró que el Betis siga en el club de los invictos en esa Liga Europa que tanto descuida la UEFA, pero qué cuesta arriba se ve todo ya sin el VAR.