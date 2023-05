La pregunta es de las que te dejan congelado por unos instantes. Se trata de esas cuestiones que el CIS eleva a los incautos ciudadanos con cierta frecuencia. “¿Planea usted algún viaje en sus próximas vacaciones?”. Pues mire usted...No sabemos qué ocurrirá mañana y menos aún el 28 de mayo... La sociedad de la inmediatez nos obliga a vivir al día tanto como nos anima a la planificación a muy largo plazo con el pretexto de que se ahorran los costes. Es curioso, podemos organizar una boda (dígase evento para los cursis) dentro de un año y medio, pero nos quedamos quietos de cara al próximo fin de semana. Vivimos en los extremos. Reservamos hoteles para las fiestas de Navidad, pero no nos comprometemos para nada formal en los próximos días “hasta después de las elecciones”. Todo lo dejamos hasta después de esa cita con las urnas.

De la única duda que han salido algunos antes del 28-M es de la firme intención del presidente del Gobierno de seguir pactando, entendiéndose y apoyándose en los legatarios de ETA. Nada como la marcha atrás de Bildu al anunciar que los condenados por terrorismo no tomarán posesión de sus actas de concejales en caso de resultar elegidos como para tener claro que todo está enfocado al mantenimiento del actual statu quo. Para esta verdad incontestable no ha habido que esperar. Tampoco hay que esperar para saber que los pactos del PP con Vox serán cuestionados porque serán acuerdos del centro derecha con la extrema derecha. Porque sí, porque así se dictamina desde la supremacía moral de cierta izquierda. Y, por supuesto, no pasa nada porque el PSOE siga apoyándose en la izquierda más a la izquierda, esas formaciones que nunca son calificadas de extrema izquierda pese a que algunos de sus líderes defiendan que hay que acabar con el denominado “régimen del 78”. Para esto tampoco hay que esperar. Ya verán como nadie, salvo Ciudadanos, pierde el 28-M. Habrá un funeral naranja y muchas celebraciones multicolores. La vida política quedará pendiente de las generales de finales de año. Y la suya buscará quizás nuevos pretextos para aplazar las cosas que en el fondo no le agradan, esas que siempre se pueden dejar para después de las fiestas, el verano o la boda del niño chico.

La vida es muchas veces una sucesión de patadas al balón hacia adelante para no afrontar aquello que se sabe que no merece la pena, nos hace perder el tiempo. La clave es la moderación de verdad, no de pose. El “régimen del 78” suena a un pasado vintage. A película en VHS. La realidad no es tan crispada. Deberíamos pensar en las vacaciones.