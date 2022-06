El portero, gran víctima del progreso

Como en cada verano, los que manosean el fútbol y, además, viven estupendamente de él vuelven a las andadas de tocar lo que funciona, o funcionaba. El fútbol tiene más de un siglo de vida y me refiero al fútbol organizado, no a ese que algunos historiadores desempolvan sin venir a cuento. Bueno pues ese fútbol centenario con creces no ha dejado de crecer a pesar de los muchos toqueteos que recibe de sus manipuladores.

Cada verano, un nuevo toque a sus reglas mientras los fabricantes de balones no dejan de perfeccionarlos. Perfeccionarlos según ellos, pero que les pregunten a los porteros, a ver qué opinan de un balón que llega cuando aún no le habían tomado del todo la medida al anterior. Pero es que la figura del portero es la gran víctima de cuantas innovaciones aparecen entre curso y curso. Y es que no sólo son las innovaciones del balón los ataques al portero.

El balón suele innovarse en año de Mundial y es en el gran evento cuatrienal cuando el balón de nuevo cuño hace su aparición hasta con nombre propio desde en el Mundial del 78 en Argentina se bautizase al nuevo esférico con el nombre de Tango. El Tango fue un gran balón que, sin embargo, fue mal aceptado en un principio por los porteros, que los preferían con más peso. De esa manera sus vuelos eran más previsibles y el Tango podía ir a un palo y entrar por el otro.

En esta perpetración de reglas nuevas llega otra agresión al guardameta y es que en el penalti habrán de mantener los dos pies sobre la línea de gol. Antes se permitía un solo pie, pero con los dos sobre la raya, lo próximo será vendarle los ojos o esposarle las manos. Prevalecerán los cinco cambios que llegaron como paliativo en tiempo de pandemia y vamos a ver si todo se queda en eso, pero un verano más, otro ataque al guardameta, la gran víctima del progreso.