Dormiremos una hora más si es que podemos, que cada vez resulta más complicado con eso de la caída de tacos del almanaque sobar del tirón. Como cada año cuando octubre llega a las tablas, el reloj se retrasa una hora así amanece antes y antes se hará de noche. Y todo en aras de un ahorro energético que no se acaba de explicar bien, pues en ese caso no debería ser tan abusiva la factura de la luz, que vaya castaña cómo llega de astifina. Pero como cuando un problema no tiene solución deja de ser problema, pues ciñámonos al asunto que nos impele. Y así como cuando se cambia a horario de verano se corre el peligro de llegar tarde en este día, hoy es al revés. Hoy es muy posible que nos levantemos antes de la cuenta, una hora antes, pero eso no es malo, pues al que madruga Dios le ayuda, dicen.