¿Será posible dar con el técnico que sintonice con la grada?

Cuesta abajo en la rodada y con el globo de la ilusión pinchado, el Quique veteya es de obligado cumplimiento. No tiene sentido alguno que el cántabro continúe patroneando la nave verde, blanca y verde. Ni siquiera el gol de Feddal que certifica la salvación es motivo suficiente para pensar que el discurso del entrenador sigue vigente. Y es que de la ilusión que se desató para conseguir estar un año más en Europa se pasó a lo peor.

Sí, a lo peor, a ver que a cuatro partidos del final y con Europa descartado por el simple peso de los números, el fantasma revoloteaba sobre la cabeza de un club malditamente acostumbrado a caerse en lo más llano. He visto bajar al Betis contra todo pronóstico. Una vez en Málaga en el alargue del último partido de Liga mediante un gol ilegal, también cuando con la primera Copa del Rey muy caliente y tras meterle cuatro al Madrid fue víctima de un siniestro contubernio.

Otra vez bajó por un gol, un solo gol, como para no pensar que la tarugada de Canales que aprovechó Dardet no podía traer funestas consecuencias. En fin, que con el gol de Feddal se calman las intranquilidades, pero la situación no tiene nada que ver con la que se ha venido viviendo a lo largo del curso. Qué lejos las perspectivas que se auspiciaban aquella tarde en Milán o cuando derrotaba con toda solvencia y brillo al Barça en su redil, qué lejos queda todo eso...

Ahora sólo resta darle carpetazo a este segundo capítulo de los tres en que se basaba el proyecto pregonado por la cúpula que mejor ha llevado al club desde Pepe Núñez acá. Ha fallado el apartado deportivo y ya no cabe que esos futbolistas que tanto han errado digan que están con el técnico. Si verdaderamente están con él, de mala forma lo han demostrado en la yerba. Ahora sólo cabe virar el rumbo y encontrar a un entrenador que sintonice con la afición. ¿Será posible?