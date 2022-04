El pregón y otras cuestiones

No quiero que se me pase escribir del pregón de la Semana Santa de este año, al que el Diario de Cádiz dedica la página de fotos de Ignacio Casas, celebrado en el teatro Falla con marchas procesionales. No tengo el gusto de conocer a la pregonera de este año, Toñi Martínez, pero supongo que habrá disfrutado en su preparación y en su disertación, tanto como disfrutamos los que hemos sido pregoneros. Por supuesto que no todos son iguales, pero supongo que por el cariño que se pone en ellos y como les piden que los repitan en tantas ocasiones, que llega uno a creerse que son una pieza maestra de oratoria. Por culpa del mío, cuando buscaba el texto impreso para verificar un dato me caí de la breve escalera a la que me había subido y me rompí tres costillas y todavía estoy impedido y dolorido. Así que pregoneros, no se empeñen en deleitarse con el texto de su pregón. Esperen a oír elogios, aplausos o a recordarlo, para que lo de pregonero no se convierta en profesión de alto riesgo. Enhorabuena por el suyo, señora pregonera y si es tan amable envíeme un texto a esa casa común de Cádiz, para todos los gaditanos, que es el Diario. Gracias.

Después que a nivel nacional, las aguas del PP aparecen calmadas. Cabe preguntarse si esa calma puede predicarse de su estructura provincial. El cronista Sánchez Zambrano, en su artículo del 4 de abril, así lo cree, fiado de la opinión del presidente local Bruno García, el que ha declarado "que ha quedado de manifiesto que somos un partido unido, con ganas de trabajar. Ninguna noticia mejor, porque ahora se gobierna en Andalucía y esto es una magnifica caja de resonancia para las actuaciones políticas, además de que se gobierna a nivel nacional".

La noticia incluye seis comentarios, bastantes discrepantes, aunque el juicio definitivo hay que remitírselo a la fuerza de los hechos. Si puede confiarse en los políticos del PP, que cuando han gobernado lo han hecho, con mesura, profesionalidad y discreción. Que cada uno juzgue y decida su voto en conciencia. Ya sabemos que a la hora de emitir el voto no siempre se hace pensando en el que, objetivamente es el mejor. Influyen otras muchas consideraciones. La más importante es la simpatía o antipatía que se siente por el votado y algunos son maestros del disimulo.