¿Una pretemporada de cara al 23-A?

Encrucijada que inquieta la que vive en este fin de semana el Real Betis Balompié. La cita de mañana con Athletic Club debe ser una especie de prueba del nueve que sirva para despejar la incógnita de cómo será el remate de campaña del sevillanísimo club de las trece barras con corona real. Y es que en este gazpacho de partidos, el Betis solventó problemas por la mínima a la vez que dio muestras de impotencia en otros compromisos.

Afortunadamente, la nave está patroneada con solvencia, ya que con Manuel Pellegrini en el puente de mando las inquietudes no pasan de ahí. Aunque no tan cacareadas, también ha habido y sigue habiendo bajas en el plantel verdiblanco. Eso es un problema que un calendario demoníaco ha convertido en mal generalizado, una plaga que se ha enseñoreado de la generalidad de nuestro fútbol. Por ejemplo, de cinco laterales sólo contó con uno la noche del Atleti.

Pero eso no puede ser excusa, ya que los planteles deben estar conformados para paliar las ausencias, lógicas en un calendario tan intenso. Pero a lo que íbamos, a esa equis en una ecuación como la que ha de desvelar qué Betis tendremos de aquí a ese Día D que es el 23 de abril en la Cartuja. ¿Debe Pellegrini afrontar este mes largo como si fuese una pretemporada con la que restañar heridas físicas y mentales? Creo que así debería ser si el jueves se dice adiós a la Liga continental.

Aunque no hay mejor preparación que la que se lleva a cabo ganando partidos, la sensación que el equipo bético ha mostrado desde el derbi no da pie al optimismo, ergo a ver qué es lo mejor. A tope con Athletic mañana y Eintracht en Fráncfort, como se salga de ese doble envite debe aclarar muchas cosas. Y confiando en la archidemostrada buena mano de Pellegrini y en que todo mal se cura ganando, no se olvide lo que significa el 23-A para el bético.