De cuando la pretemporada no salía de Sevilla

CON el Sevilla en Seúl y el Betis en Salzburgo se nos vienen a la sesera recuerdos de un tiempo en el que las pretemporadas no sólo eran menos sofisticadas, sino que se sufrían al calor del verano nuestro. Son recuerdos que muestran cómo esto del fútbol fue cambiando de tal manera que pocos son los que vivieron aquellos tiempos de rompepiernas bajo un calor agobiante. Y digamos que todo fue cambiando a finales de los setenta.

Hasta que el Sevilla de Carriega se fue a Ronda, que no es un ejemplo de bondad térmica, y el de Szusza a Gandía, las pretemporadas discurrían a la sombra de la Giganta. En Ronda fue donde queda constancia de la primera temporada sevillista fuera de Sevilla, con Óscar Tosato dirigiendo aquellas primeras carreras. Y en Ronda fue donde se produjo la explosión eufórica que fue la llegada de Ricardo Daniel (¿o era Daniel Ricardo?) Bertoni al Sevilla.Aquel verano de 1978 hubo abundancia de lipotimias en el Betis por culpa de las sesiones de carrera continua que ordenaba García Traid en la Universidad Laboral, ¿no es cierto, Juan García Soriano? Durango con Iriondo, Estella con Azkargorta, Escocia con Wallace, Vilobi con Luis, Dunai y Alzate, Magnano in Riviera con Cantatore, Cazalla con D’Alessandro y Kresic fueron estaciones donde quemar grasas y atemperar gemelos hasta que Serra dijo que a Holanda. Era un tiempo de gran despliegue periodístico y el medio que no mandaba enviado especial se quedaba fuera de juego. Lo de ahora es muy distinto, sin nada que ver con aquello que tenía Carranza o Colombino como primeros puertos puntuables. Ni siquiera hay presencia de periodistas en esas concentraciones, todo se fía a lo que emiten los medios de ambos clubes con la consabida ración de información única y es que también en esto los tiempos cambian.