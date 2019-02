El primer mitin de Sánchez

No es verdad que la campaña para las elecciones generales empiece el Viernes de Dolores. La campaña electoral la inició Pedro Sánchez ayer, un mes antes de su comienzo oficial, con dinero público y en instalaciones que no son suyas ni de su partido. Después de ser recibido por sus ministros, y ministras, puestos en pie y aplaudiéndole como a un héroe -un gesto infantil y cursi a partes iguales-, Sánchez dio el primer mitin retransmitido en directo de una campaña precipitada como nunca.

Una vez más el presidente efímero, o no, confundió la institución con su partido y el interés público con el personal. Fiel a sí mismo hasta el último momento. Más que explicar brevemente los motivos de la disolución anticipada de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales, Pedro pronunció un larguísimo alegato sin abuela que avanza de modo transparente el argumentario de la campaña socialista que viene: he hecho muchas cosas buenas en estos ocho meses y medio, no he podido hacer más por el bloqueo y la deslealtad de la oposición de PP y Ciudadanos (ni una palabra de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos de los secesionistas catalanes) y es imprescindible abrir las urnas a los españoles para que cierren el paso a esa derecha desleal, ahora en brazos de la ultraderecha, votando de forma mayoritaria al único que les garantiza un horizonte y un futuro sin desigualdad (yo mismo).

Llegó a La Moncloa prometiendo elecciones generales lo antes posible y se va tardando todo lo que ha podido y más, y con la esperanza de que su marcha sea apenas un paréntesis obligado y fugaz. No podía aguantar más después de que Carmen Calvo lograra una de sus más espectaculares interpretaciones (pasar en tres días de la defensa del relator en el conflicto de Cataluña como un secretario que convoca reuniones y toma notas al descubrimiento, en plan capitán Renault de Casablanca, de que ¡los separatistas nos piden la autodeterminación de Cataluña!), que alzaran la voz en su contra todos los referentes del PSOE histórico, salvo Zapatero, y los barones territoriales amenazados por su conchabeo con el independentismo y que, en fin, los dos partidos de la secesión presentaran las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos que le habían anunciado en otoño, aunque Borrell no se los tomó en serio.

Necesitaba adelantar las elecciones, sí, pero las ha convocado cuando y como cree que las va a ganar. Lo veremos mañana.