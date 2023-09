El primer sevillano... que dio la vuelta al mundo. Y que hace un año, en los fastos del V Centenario de la circunnavegación pasó desapercibido por estar el foco en su primera fila de protagonistas. Pero en la famosa lista de los dieciocho del regreso, junto al nombre de cada uno venían claras sus procedencias: de Axio, de Rodas, de Huelva, de Galicia, de Bermeo, de Mérida, Saona, la Lombardía, Baracaldo, Cueto, Bilbao… Solo uno de Sevilla: Francisco Rodríguez. Y si no pudo ser entonces, al menos que este 501 aniversario no le sepa de nuevo a viejo brandy con solera de olvido e ingratitud. Juan Gil y Consuelo Varela, sabios en esto de las tripulaciones de ida y vuelta de la hazaña, nos lo revelan mejor como portugués (del exilio luso en Sevilla lo conocen todo) tras exprimir algunos legajos del Archivo de Indias. Que si partió en la Concepción, que si tanto fue el sueldo ganado y el socorro de paga o adelanto previo, que si fue su ganancia final de ochenta y tres mil maravedís. Para perderle el rastro tras su testimonio en un pleito de probanza de 1524, a la edad de cuarenta años. En esta declaración se halla realmente la única referencia a su origen portugués y Lupe Fernández Morente, en la gran obra firmada con su padre, el gran Ignacio Fernández Vial, Primus circundedisti me, hito bibliográfico de clausura de las celebraciones de hace un año, se extraña que no se mencione tal origen en el reparto del clavo de la nao Victoria, donde tal dato era de capital importancia para echar las cuentas. En cambio lo encuentran como vecino del barrio de la Carretería, esposo de Catalina Díaz, un peón de aquel tablero de ajedrez del Arenal, abocado a la expedición de las Molucas. Debió ser Catalina la única mujer de la ciudad que disfrutó en el puerto sevillano del regreso de su hombre, de entre los enrolados en aquella locura, y dejando al margen a los traidores de la San Antonio que volvieron precozmente. Sufriría la creciente desesperanza de aquellos tres largos años, ignorando sus mil episodios, el mal fario de la nao Concepción desde cuya cubierta le dijera adiós, la que en Cebú tuvieron que inmolar por falta de tripulantes, y gracias a lo cual transbordaría a la Victoria, día de suerte que se lo traería de vuelta a casa. Para ella no cabía gloria mejor.

Nada más se sabe. Solo podemos imaginarlo con los rasgos comunes a la gente de mar de la Sevilla del quinientos, los que física y sicológicamente con tanto tino nos ha dibujado Pablo Pérez Mallaína. Y aunque se nos quede a medio camino del anonimato, casi un soldado desconocido, suficiente identificación nos asiste como para celebrar que aquel tocayo fuese el único paisano de la famosa lista (mal llamada de supervivientes) que anda escrita en tinta, en piedra, mármol, cerámica, en tantos monumentos de la gesta. Quién de esta ciudad ha hecho algo más grande. Sean estas líneas bronce y pedestal para que tras estos cinco siglos nos vuelva la cara con la leve sonrisa de saber que 501 años después continúa en nuestra memoria.