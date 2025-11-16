La primera rectora de la US

La microbióloga Carmen Vargas no ha tenido un camino sencillo hasta convertirse en la primera mujer al frente de la Universidad de Sevilla. Hasta siete candidatos se presentaron a unos comicios que recuperaron el sufragio universal ponderado. Y finalmente se impuso la línea continuista frente al sector crítico con la gestión del anterior rector. Durante la campaña, lo que más llamó la atención es que, pese al esfuerzo de unos y otros, el sufragio universal no logró movilizar al alumnado. Quizá a la próxima.