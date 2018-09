El primero entre los torpes

Según el sondeo de Metroscopia que publicamos ayer todos los líderes suspenden. Lógico. Iglesias y Casado con las notas más bajas. Sánchez y Rivera con un 4,4 y un 4,1. A lo mejor con un trabajillo extra (a ser posible todo de su mano) pueden aprobar. Lo que en este caso quiere tener posibilidades de ganar las próximas elecciones, cosa que ninguno de los dos ha logrado nunca.

Si es lógico que los cuatro suspendan lo es menos que Sánchez sea el líder mejor valorado, superando por primera vez a Rivera. Es incluso asombroso. No da pie con bola. No hay día que él o algún miembro de su equipo no metan la pata. Demuestra una debilidad política e intelectual nunca vista en un presidente del Gobierno. Y mira que el listón, tras Suárez y González, no se puede decir que esté muy alto. Le persiguen los escándalos probados por copiar y pegar o por pasmosas, inconcebibles e improbables coincidencias.

Y la cosa no para. Anteayer Ábalos largó estas barbaridades: "El Estado se ha ido independizando de Cataluña hace tiempo, lo independizó el PP y la derecha ha abandonado a Cataluña a su suerte… Ya veis cómo han respondido tras esas declaraciones de humanidad [Cunillera mostrándose partidaria de indultar a los golpistas]. Sólo les ha faltado decir que estaban contra el indulto siempre que se sean catalanes, porque si no son catalanes se les puede honrar en el Valle de los Caídos". ¿Se ha olvidado del discurso de Borrell en la Plaza de Cataluña el pasado 8 de octubre, cuando el actual ministro, bandera de Europa en mano, proclamaba "¡esta es nuestra estelada!" y advertía que "la convivencia está rota en este país, hay que rehacerla para evitar que se llegue a un enfrentamiento civil"? ¿Lo ha olvidado el propio Borrell? ¿Y Sánchez que apoyó la aplicación del 155? Estamos en la fase -Borrell, Ábalos, Calvo, Cunillera- de los globos sonda sobre indultos y excarcelaciones.

Como no hay día sin tropezón o escándalo ayer la Mesa del Congreso anuló la enmienda introducida por el PSOE para apiolarse el veto del Senado. Y explotó -tras la filtración de unas grabaciones- el presumible escándalo de los encuentros entre la ministra de Justicia y el ex comisario Villarejo, desmintiendo lo hasta ahora mantenido por Dolores Delgado.

Con este pasado y este presente es preocupante que Sánchez sea el político más valorado, aun suspendiendo como todos los demás. El primero del pelotón de los torpes.