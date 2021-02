Lo prioritario es el Getafe, no el Barça

Con la esperanza de resolver el duro cáliz que el sorteo copero le deparó al Sevilla, esta noche llega a Nervión el Getafe. Ese Getafe de Bordalás que este curso se parece poco al que construyera el alicantino a base de trabajo y de lectura de un partido de fútbol y de lo que puede dar de sí. Y llega el Getafe a un rodeo donde sabe a qué sabe el sabor de la victoria, pero que lo hace ante un rival que le saca la friolera de quince puntos, quince.

Y tras saber que su próximo escollo en el camino a Cartuja es el Barça, nada más y nada menos que el Fútbol Club Barcelona, Lopetegui ya hizo punto y aparte tras Almería para sólo pensar en lo de esta noche. Y es que lo de esta noche no es un plato de gusto, ya que el rival de turno es, o era, diestro en hacerle la vida incómoda a los demás. Equipo que sabe, o sabía, perfectamente a qué jugaba y que llevaba los partidos a unas encerronas de la que no siempre se podía escapar.

Y espera un Sevilla que no pierde desde los goles de Correa y Saúl hace un mes en el Metropolitano, lo que supuso el fin de una racha de seis partidos ligueros sin doblar la rodilla. Cerrando en la tabla de equipos Champions que siguen en dicha competición y que no admiten intrusos, según la clasificación actual, está este Sevilla al que Lopetegui tiene saltando en la palma de su mano. O sea que por mucha fama que el Getafe atesorase antaño, no parece que llegue con chance.

Y ayer ya se encargaba Lopetegui de poner el foco en este partido, que ya habrá tiempo, no mucho, de centrarse en la cita copera con el Barça de muy en breve en Nervión. Una eliminatoria ya a doble posibilidad y que se antoja apasionante. El Barça no es hoy el mejor que conocimos, pero sigue siendo un grande grandísimo que te deja insomne la noche antes. Pero vayamos a lo que en fútbol siempre, siempre, es prioritario, y no es otra cuestión que lo de hoy. No hay más.