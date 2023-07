Los conocemos y los amamos, aunque hayan entrado en nuestras vidas a través de papeles, pantallas, escenarios o lienzos. Cómo contarnos sin el Casta Diva por Callas o el Waltzing Matildha de Tom Waits o la Chica de ayer de Antonio Vega. Quién dice que no convivimos con Gregorio Samsa o con Wallander, el policía taciturno y compasivo de Mankell en la fría Suecia de Malmö. Cuando Juan Bosco Díaz de Urmeneta andaba con su tesis sobre Berlín, su mujer, Concha Llanos, le llamaba el tito Isaiah, porque era sin ninguna duda el personaje que más tiempo ocupaba su día a día. Hay amores cuyo rostro hemos olvidado, pero recordamos con nitidez el “Mi patria eres tú”, que le dice Sean Connery a Michelle Pfeiffer en Casa Rusia. La Bernarda Alba que vi con Emilio Merlo no se me ha olvidado nunca, como aún menos las lágrimas de mi padre cuando me llevó a ver Quejío, de Salvador Távora, en un teatro pequeño del Madrid del franquismo y los silencios. Dice Serrat que la copla le devolvía la voz a esas mujeres desprovistas de todo y que vivían varias vidas mientras fregaban escaleras y daban la merienda a los niños. Supimos de la bella Estambul por Espronceda y del horror del Congo de Leopoldo II por Conrad. La cultura somos nosotros, construyéndonos con todas las fantasías, las inteligencias y las emociones que hemos sido capaces de aprehender y que otros han sabido contagiarnos. Somos los públicos. Somos el público, queridísimo Lorca, los que damos sentido a la capacidad más hermosa y más feraz de los seres humanos. También la más dolorosa y, sobre todo, la más incómoda. Eso, a algunos les gusta un poco menos y por eso expulsan a Lope y a Wolf y a las sátiras y a las palabras malsonantes que siguen llamando blasfemias. Ofender a los dioses merecería la cárcel según quienes no dudan en ofender a la razón, a la verdad, a la ciencia. Una de las más limpias voces del flamenco, El Cabrero, padeció el hospedaje de La Ranilla por ciscarse en un dios ante un auditorio que seguramente alguna vez habría mentado a la corte celestial y que siguió impertérrito el recital mientras la autoridad autoritaria le daba al play. Le indultaron y creímos que con ese gesto acababa ya el grillete de un nacionalcatolicismo que nos quería a todos iguales.

En esta campaña del 23-J, rostros y voces notables de la cultura se han pronunciado no ya como votantes –que tienen derecho– sino impelidos por una deriva que amenaza con tocar el corazón mismo de la creación y de las artes. Pero atentar, recortar, impedir el acceso a la cultura no es solo cosa suya. Somos los públicos los ninguneados. Somos nosotros a quienes se nos cicatea el derecho a la belleza y al pensamiento crítico. No somos consumidores ni clientes. Somos la cultura. Aquello que nos hace habitantes del mundo con el nombre de humanidad.