Y el pueblo, sin quien lo defienda

Las negociaciones están paradas. A estas alturas de la legislatura, ya nadie tiene prisa. O casi nadie, porque en la Oficina del Defensor del Pueblo ya no saben cómo decirlo. Jesús Maeztu no sólo ha cumplido con creces su mandato sino que ha comunicado que tiene muchas dificultades para desempeñar bien su trabajo por su edad. El PP mantiene a su candidata, la presidenta de Cruz Roja en Andalucía. Si tiene que esperar, lo hará. Vox está radicalmente en contra y el PSOE tampoco da su brazo a torcer.