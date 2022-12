No hace falta que volvamos a escribir de las frases que, en estos últimos tiempos, los políticos lanzan en el Congreso de los Diputados; de una manera pública y notoria, porque todo, absolutamente todo, queda registrado y pareciera que no les importe mucho.

Y no es necesario porque la sociedad española está más que harta, hastiada y aburrida de una situación que parece eternizarse. Está cansada de asistir como si fuera invisible, a los plenos en los que los reproches, los insultos, los ejemplos zafios y las miradas desafiantes, acompañadas del dedo acusador y señalador, se han convertido, o lo han intentado nuestros representantes, en algo normal.

Pero no. Esto ni puede ni debe ser lo común porque nosotros, la opinión pública, la sociedad y el pueblo soberano que somos, no tenemos por qué permitir esta falta de respeto.

Esto también parece que lo hayamos olvidado nosotros. Y es que, y por si alguien no lo recuerda, somos ese pueblo soberano. Sí. Usted, yo, él, nosotros, vosotros y ellos.

Somos todas estas personas que se conjugan en el singular y en el plural de los verbos. Somos ese pueblo soberano. Ese del que emanan los poderes del Estado y en el que reside, tal y como queda recogido en el Artículo 1 de la Constitución Española: "La soberanía nacional…".

De un tiempo a esta parte vivimos en un letargo tal, que necesitamos que nos recuerden el poder que tenemos. Permanecemos, siempre desde mi perspectiva, en una especie de modorra y esperando a despertar de una larga e interminable pesadilla en la que entramos en bucle, allá por el año 2008 (en el que se declara la famosa crisis), y de la que no logramos salir.

Hemos dejado de ser conscientes de la responsabilidad que tenemos con respecto a nuestro presente y a nuestro futuro. Tenemos libertad pero nos dejamos engañar. Y por esta carambola del destino y de tachar al pasado de maldito y de que "lo pasado, pasado está", también nos negamos a recordar que nosotros somos la parte contratante de algo tan importante como es el Contrato Social. Ya lo escribió Jean Jacques Rousseau bajo el epígrafe La voluntad general es indestructible: "…Cuando el vínculo social se ha roto en todos los corazones; cuando el más interés se ampara descaradamente bajo el nombre sagrado del bien público, entonces la voluntad general enmudece y todos, guiados por motivos secretos, dejan de opinar ya como ciudadanos, como si el Estado no hubiese existir jamás y se hace pasar falsamente por leyes, decretos inicuos, que no tienen más finalidad que el interés particular".

¿Les suena, por ejemplo, la modificación que se quiere realizar en el Código Penal, a cuenta de la malversación?

Rousseau era un visionario y un moderno. Parece que el tiempo pretérito, aquél en el que fue escrito, es hoy y será mañana. Y esto es lo que da más miedo. Que nada haya cambiado y que no aprendamos de los errores.

Que estemos instalados, de manera más que placentera, en una permanente distopía sin poder alcanzar la utopía que nos traerá la felicidad plena, porque nos la negamos constantemente.

¿Y ahora? Ahora llega la Navidad. Así que: Feliz Navidad.