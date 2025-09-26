Dicho como de antiguo se decía, esto es una puñalá trapera. El divulgador cultural Siglos de Sevilla, muy activo en la red social X, ha recreado con inteligencia artificial cómo se vería hoy la Campana si no se hubiese derribado el Café de París de Aníbal González. La basura del adefesio que ocupa su lugar ha desaparecido, el bello edificio modernista se alza en la Campana actual, el color da realismo a la figuración. Dado que, para bien o para mal no frecuento las redes, la puñalá trapera no me la ha propinado el divulgador de X, sino mi propio periódico, reproduciendo esta simulación.

No lo critico, por supuesto. Ha hecho bien, muy bien, quien lo decidiera. Porque a muchos sevillanos de mi edad les importó un pimiento que se derribara. Para ellos la modernidad era tirar teatros y palacios o casas del XVIII, el XIX, el regionalismo y el modernismo para alzar en sus solares grandes almacenes y bloques de pisos que iban de una cierta pretensión de modernidad muy yeyé y Familia Cebolleta a pastiches neosevillanos o mamarrachos vulgares hasta la cutrez. Ha hecho bien, muy bien, porque muchísimos sevillanos jóvenes desconocen hasta qué punto fue bárbara la destrucción de Sevilla entre los años 50 y los 70 en nombre de la modernidad y el progreso tal y como el desarrollismo franquista los entendía. Y qué mal se han hecho y se hacen tantas cosas hasta hoy. Siempre en nombre de la modernidad y el progreso que, en la imaginación de un cateto acomplejado, toma las formas de las setas, la reurbanización de la Alameda, la torre Pelli o la reducción del centro a un parque temático con templos alcancías y calles comederos.

El problema es que también estamos los pocos que conocimos y amamos aquella Sevilla, sufrimos su destrucción y guardamos su memoria sin necesidad de inteligencia artificial. Nos basta nuestra memoria natural para sentir esa pena antigua que Romero Murube expresó en Cesantes de la belleza: “Ser hoy sevillano es morir cruelmente y poco a poco, en cada calle, en cada esquina de la ciudad...”. En no casual coincidencia mortuoria con Un corto paseo de Juan Sierra: “Estos paisajes son de cuando yo ya hubiese muerto… Estos bloques enormes de viviendas (…) son fríos a mi recuerdo, extraños a mí… Supongo que voy muy retrasado en mi muerte”. Amén.