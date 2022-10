Dos puntos dolorosos a la basura

MEDIANTE su peor partido del curso, el Betis se dejó en la Tacita dos puntos de oro y no sólo perdió tal tesoro, sino que también pierde a Canales de cara a la cita del domingo con el Atleti. Un empate sin goles que bien pudo ser derrota, ya que el Cádiz creyó más que el Betis en sí mismo y dato elocuente es que el equipo de Pellegrini acabó pidiendo a gritos la hora y si no se colgó del larguero, no fue mucho lo que le faltó.

Para no ser menos que el mayor rotador del Reino, Sergio también hace las suyas y releva a ocho de los futbolistas que empataron en Gerona. Y el partido comienza de forma que parece será una especie de paseo militar para este Betis. Manejado por la conexión Carvalho-Joaquín hasta puede adelantarse en el marcador en una oportunidad clamorosa de Willian José que se va a al limbo. Pero ese paseo militar va decayendo hasta hacer que sea el Cádiz el que parezca querer más.

El Cádiz va creyendo en sí mismo, Ocampo brujulea con peligro a babor y Bravo salva los muebles en un tiro desviado por Pezzella. Decididamente, el balón no tiene dueño y la cosa no está nada clara para este Betis de rotaciones y de caprichosos cambios de uniforme, ¿por qué no pantalón blanco en Carranza? Y al descanso se llega sumidos en la incertidumbre más incierta y la duda de si Pellegrini va a optar por la baza Canales antes de que sea demasiado tarde.

Quince minutos tarda Pellegrini en apostar por el cántabro, pero la noche no está para música, se juega más en campo gadita y son los locales los que abruman más a Bravo que los verdiblancos a Ledesma. Sólo se contabiliza el testarazo de Joaquín en el haber bético y va a ser el Cádiz el que acumule méritos para mover el electrónico. Hay que pasar página, pero los puntos que se quedan en las cunetas de la Liga no son recuperables y los dos dejados en la Bahía son dolorosos.