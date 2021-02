Tres puntos de platino entre renglones torcidos

Tras estar a punto de hacer internacional a David Soria, el Betis ganó de penalti tres puntos que valen su peso en oro y platino. Partido raro del Betis, muy falto de fútbol y que acusó demasiado la tempranera ausencia de Fekir. Un partido clave para el presente y futuro que el equipo de Pellegrini no afrontó con la jerarquía que demandaba. Fue ante un Getafe que anda a la busca de la identidad perdida, pero que nunca apuró a Joel Robles.

Es una noche ilusionante para la grey verdiblanca, pues se trata de tres puntos que posibilitarían un salto cualitativo de cara al futuro más inmediato. Sin embargo, la cosa arranca torcida por dos detalles. El primero es un error garrafal de Loren ante la portería desguarnecida del Getafe y el segundo es cuando Fekir alza la mano y pide el cambio. Todo varía a partir de ahí, sólo van doce minutos de partido y la baja del francés hace que varíe el dibujo que diseñó Pellegrini.

Sale a escena Tello y Canales se retrasa a su posición natural, pero estamos ante un Betis que circula con premiosidad ante un Getafe que no se parece en nada al de siempre. No se parece, sobre todo en su rigor defensivo, pero el Betis se ha metido en un bucle del que no sale. Demasiado previsible con su premiosa circulación, lo que hace que David Soria apenas se apure y si quitamos un tiro lejano, duro y colocado de Guardado, la noche iba de asueto para el ex sevillista.

La continuación no sería tan de asueto para el buen portero del Getafe, pero no tiene el Betis su noche mejor y han de ocurrir dos hechos que condenarán a los de Bordalás. Ha salido Borja a cancha y enseguida sufre penalti, pero la maldición de los once metros en la portería norte de Villamarín y el acierto de Soria frustran el tiro de Canales. Al poco, otro penalti entre los mismos protagonistas y anota Borja el gol que salvó una noche de muchos renglones torcidos, demasiados.