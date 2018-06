Qué poco puntuales los políticos

Aunque son llevados en coche oficial hasta la misma puerta de la cita, los políticos suelen ser impuntuales. Raro es el acto que no empieza un cuarto de hora tarde porque el político que esperan no ha llegado. Suelen aducir que como tienen la agenda tan colmada y el don de la ubicuidad aún no se inventó, pues que les disculpen, aquí paz y después gloria. Y a ese público que no tiene agenda y, en muchos casos, ni perrito que le ladre, que le vayan dando. Rayano, o totalmente dentro, con la falta de educación, la impuntualidad de la clase política se ha enseñoreado de nuestras vidas de la misma forma que la zafiedad y el mal gusto campan a sus anchas. Posiblemente no sea la falta de puntualidad el pecado peor en los políticos sin distinción de colores y eso es lo más grave, que una falta de educación tan acusada como esa no sea la mayor mancha de dicha clase.