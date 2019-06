Ya queda menos para llegar a Utrera

Veo cómo miro el papel y siento que el papel me mira a mí en la coincidencia de no saber qué hacer. Es ésta una de esas páginas que nunca hubiese querido escribir, pero ha ocurrido y no cabe otra que coger a tan astifino toro por los cuernos, hacer de tripas corazón y acordarse de cómo fue José Antonio Reyes para que su fallecimiento haya sumido en lo más hondo de la tristeza a tantísima gente como anda en depresión desde ayer a mediodía.

Desde aquellos tres minutos de su debut en Zaragoza, la trayectoria de este gitanito me subyugó en el campo y no dejó de sorprenderme fuera de él. Su frescura dejando atrás contrarios como si fuesen postes de teléfono fue paralela a sus ganas de vivir deprisa. Fue el pilar económico que José María del Nido utilizó para convertir al Sevilla en un grande de Europa. Y mira que fue criticado por la decisión de desprenderse de la mayor joya encontrada en la carretera de Utrera.

En esta mala hora se ha desempolvado la imagen de sus lágrimas porque se iba a Londres con el sostenido abrazo a su madre y el fugaz beso a Reme, su pareja de entonces. Las lágrimas tenían su porqué y era que se alejaba de su hábitat natural, de su Utrera del alma. Londres, como luego Lisboa, Madrid o Barcelona fueron como cárceles de oro para un espíritu aferrado a lo que sabía sin querer saber nada más. Y su vuelta a Sevilla fue como si le tocara el gordo hasta que todo acabó.

Cuando el Sevilla prescindió de él, la vida sólo consistía en la incógnita de cuánto faltaba para llegar a Utrera. En China aguantó dos telediarios y su estancia en Córdoba y Almendralejo nunca pasaron de testimoniales. Tenía a Utrera y su gente entre ceja y ceja sin saber que nunca jamás iba a llegar a Utrera tras su huida desbocada cuando supo que no iba a Cádiz con su equipo. ¿Cuánto falta para llegar a Utrera? Ya menos, iría pensando en el último coche de su vida.