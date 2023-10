Cuando el pregonero es un amigo, el anhelo porque llegue cuanto antes el Domingo de Pasión se acrecienta, los dedos se hacen huéspedes y la duermevela parece no acabar. Y en ese reino de la ojana que es el tiempo de vísperas comienza el runruneo para rematar en el elogio con la boca chica así que el encartado le pegue el pase de la firma con el he dicho habitual. Es el pan nuestro de cada año, de cada pregón y en este bisiesto que nos aguarda ha sido encargado de pregonar la mayor fiesta de Sevilla Juan Miguel Vega, Juanmi desde siempre y para siempre. Dominador de la palabra y hombre que ha sabido combinar el micrófono con el negro sobre blanco no cabe la menor duda de que será el continuador de esa pléyade de grandes oradores como han ocupado el atril en la certeza de que cuando finalice todos estaremos locos por ver un paso (sic).