Sevilla en los noticiarios de todo el mundo, Sevilla urbi et orbi para lo que guste mandar como imagen ecuménica que compensa el cúmulo de incomodidades que siempre conlleva el anual maratón. Toda la ciudad ocupada por una prueba que se ha consolidado como una de las más importantes y para lo que influye de forma decisiva la orografía de la ciudad. Plana como la palma de la mano, con sólo dos o tres costanillas casi imperceptibles, la prueba sevillana sube peldaños en progresión geométrica. En primer lugar de todas continúa Nueva York con la imagen emblemática de maratonianos en el Puente de Brooklyn. Berlín, Londres, París... y Sevilla escalando posiciones. Doce mil maratonianos corrieron ayer y eso provoca un plus de atención informativa que compensa la cantidad enorme de inconvenientes que en este día se encuentra el sevillano no más salir de casa.