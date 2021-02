El rap de la cárcel

Debió ser emocionantísimo ese momento en que, en pleno Consejo de Ministros, el titular de Consumo, Alberto Garzón, conoció la noticia de que el rapero Pablo Hasel había ingresado en prisión y le reconcomía la sensación del déficit democrático que aquejaba a la sociedad española. "Este Garzón a veces da la impresión de que se ha criado en una maceta", dice un personaje de ese realismo novelado que Felipe Alcaraz tituló Los últimos días de la izquierda. Esa parte contratante del Gobierno encuentra en la detención del rapero un síntoma de falta de normalidad democrática, animando y legitimando indirectamente con sus críticas a los que han cometido los últimos desmanes en el centro de algunas ciudades.

Cuando se apague la furia de la marabunta, en la soledad del cautivo, yo invitaría a Pablo Hasel, ese dechado de virtudes éticas y estéticas, émulo de Brassens y Melina Mercouri, a que imaginara qué habría sido de él en idénticas circunstancias si lo hubieran tenido que juzgar en alguno de los países con los que sus defensores mantienen más puentes de afinidad, esa parte del mapa-mundi con la que Pablo Iglesias suscribió en Bolivia un tratado de Tordesillas contra el fascismo y la extrema derecha. ¿Qué habría sido del rapero en Cuba, en Venezuela, en Irán, en Rusia? Probablemente empezaría a echar de menos la falta de normalidad democrática de su denostado país.

Como en las elecciones catalanes se presentaba de candidato el ex ministro de Sanidad Salvador Illa, muchos optaron por el autoconfinamiento de la abstención. Todo se desmorona por esos pagos: el Paris St. Germain le aplica el 155 al Barça (la táctica 1-5-5, el once ideal), muere el gigante Joan Margarit y de las urnas sale un galimatías indescifrable. Han ganado los candidatos de Putin y Lavrov, esos paladines de la normalidad democrática a los que acuden los envenenadores de la opinión pública para aparecer como envenenados. Desde Rusia con Amor… y con Guardiola. Napoleón invitaba a sus generales a tomar como modelo para el sitio de Moscú el sitio de Zaragoza. Lo cuenta Tolstoi en Guerra y Paz. Y uno piensa en Marcelino, el ariete gallego de los Cinco Magníficos, cercando la meta del gran Yashin, la Araña Negra del Príncipe Rojo. En un pleno celebrado tras las elecciones de febrero del 36, el diputado comunista Pedro Martínez Cartón interpelaba a Giménez Fernández y para refutar el supuesto legalismo del catedrático sevillano de Derecho Canónico lamentaba "que no se aplicara la ley con un sentido menos de latín y más de ruso, porque aunque parezca que no se entiende, lo entienden ya las masas populares". Una tradición muy española la de desdeñar el latín, que tenía en este tribuno comunista un antecesor de Solís Ruiz, la sonrisa del Régimen, aquel paisano egabrense de la vicepresidenta Carmen Calvo que sentenció que "más deporte y menos latín". O más ruso. O más rap, que para un sociólogo televisivo es la zarzuela de los jóvenes. Con razón Unamuno hablaba de la "hórrida sociología".