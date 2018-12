Las reacciones de Setién, legítimas a más no poder

Surrealista a más no poder es la situación creada alrededor de Quique Setién, ya que un entrenador que ha logrado lo que el cántabro en el banquillo bético no parece lógico que sea tan contestado. Da la impresión de que el Betis siempre redondea un año como este 2018 en que ha quedado cuarto en número de puntos y sólo superado por los tres grandes, o más grandes, que tampoco es conveniente herir a los susceptibles de cabecera.

Por lo visto, no sólo es baladí lo conquistado por el Betis en este año, sino que, según sus críticos, cuanto logra sólo lo consigue cuando los futbolistas van a su aire desoyendo sus indicaciones. No soy un incondicional del tiquitaca y ni siquiera la supremacía en tiempos de posesión me garantiza el triunfo, pero no resulta lógica tanta animadversión a un hombre que algo bueno debe tener para que su equipo haya acabado el año sólo por detrás de los tres de siempre.

Me decía un bético auténtico que hay cosas de Setién que no le gustan y ponía como ejemplo sus explicaciones pospartido. Pero abundaba el hombre que el mero hecho de lo que logró la noche de Reyes era motivo como para renovarle hasta donde él quiera. Si a eso se le añade Bernabéu, San Siro y Camp Nou, la batería de críticas, unas acerbas y otras con ánimo de ridiculizarlo, quedan absolutamente descalificadas, de ahí que sus reacciones estén más que justificadas.

Sus reacciones son las de ir a las entrevistas con la escopeta cargada, nada insumiso ante los que no comulgan con sus métodos. De la misma forma, ese mensaje en la red que se ha hecho viral y que está cargado de ironía. Y así el panorama, un servidor no comprende lo que pasa porque, entre otras cosas, nunca pasó que le cayese tal batería de críticas a un entrenador que gana más que pierde y que, hasta ahora, tiene a su equipo en la mismísima cresta de la ola. Con tiquitaca y sin él.