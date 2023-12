Estamos en la víspera del día de los Santos Inocentes, un día proclive a la inocentada y que en esta ocasión va a vivir la inocentada más macabra que registra la contemporaneidad de este pobre país aún llamado España. Será como la cúspide de ese proceso de encanallamiento que provoca a diario la clase política en general y muy en particular la que tiene la sartén por el mango. Lo de mañana en Pamplona es una vergüenza que da ganas de llorar y es que eso de entregarle las llaves de la capital navarra a los que hasta antier se dedicaban al tiro en la nuca, con un puñado de nucas navarras en la diana, no tiene nombre. Existe la esperanza de que el tiempo y que sea a la mayor brevedad le pase factura a los que facilitan este atropello a la democracia. Es en el día de los Inocentes, pero es real, no una inocua inocentada.