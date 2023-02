Matar un ratón a escobazos puede llevarte a la cárcel, lo que da una fidedigna idea de cómo están las cabezas en este ya bien entrado Siglo XXI. Es una de las majaderías más majaderas de cuantas ha parido este gobierno, bien llamado Frankenstein por su antinatural, ciertamente artificiosa, composición. No te acostarás sin saber algo más y hogaño no te levantarás ni un solo día sin un sapo que desayunarte ni una majadería que te sorprenda. Es esta dichosa sociedad que registra la barbaridad de tener más mascotas que hijos, con lo que la especie circula peligrosamente por el alambre a pelo, sin colchón y con todo el vértigo posible en perfecto estado de revista. Estamos en modo de mandarín actor que no repara en ridiculeces para hacer el ridículo y con el contorno rico en ministros, ministras y ministres que no dejan de parir incongruencias. ¿Hasta cuándo?