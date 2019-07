En casa les llamamos los reciclantes, en nuestro particular guiño a los replicantes de Blade Runner, aquellos seres de apariencia humana, interior mecánico y melancolía cyborg que vieron naves arder más allá de Orión. Los reciclantes también tienen apariencia humana, es más, se sitúan (ellos mismos) en lo más alto de la escala del civismo urbanita, dispuestos siempre a separar los vidrios, los plásticos, el cartón, la basura orgánica, las bombillas, las pilas alcalinas, la ropa o el aceite usados, para depositarlos luego, bolsa a bolsa, de agujero en agujero, compuerta tras compuerta, en sus correspondientes contenedores a pie de calle, más concretamente en frente de nuestro balcón.

El reciclante ha asumido esa conciencia ecológica tan europea que distingue por colores que no todos sus desperdicios son iguales y que meterlos juntos en la clásica bolsa de plástico negra es el mayor atentado contra el planeta. El reciclante perfecto repite así día tras día su ritual de activista del medio ambiente, de soldado del amor de los residuos sólidos, de amante bandido de la clasificación, sin importarle que, tal vez, todo ese esfuerzo y dedicación vayan luego a parar a un mismo vertedero piramidal y pestilente a las afueras de la ciudad. Porque, ¿quién nos garantiza que el minucioso trabajo casero tenga luego su prolongación en plantas de reciclaje especializadas?, ¿acaso no podemos sospechar que nuestras bolsas de distintos contenidos no van a parar a un mismo océano de mierda en el que se pierden como lágrimas en la lluvia?

No seamos mal pensados y supongamos que todo sigue su proceso, que los plásticos mueren con los plásticos, los restos de comida con otros restos de comida, el aceite de la fritanga con otros aceites ennegrecidos y nuestra ropa usada la llevarán puesta gentes que la necesitan.

El problema con los reciclantes es que nunca lo son a tiempo completo. Siempre se les escapa algún detalle, siempre cuelan una pila donde no deben o depositan el bote de Mimosín en el contenedor de al lado cuando el que corresponde ya está lleno. Por el barrio he visto algunos que reciclan acompañados de su perro, al que luego no tienen ningún reparo en dejar que orine en la primera esquina. Menos mal que llevan su botella de plástico con agua (otra más para reciclar) para echársela encima.

Pero nuestros reciclantes favoritos son aquellos que, de todas las maneras posibles de civismo heroico en su cruzada ecológica, se olvidan precisamente de aquella que concierne más directamente al bienestar del prójimo. A saber, aquellos que, tras separar cuidadosamente la basura, tiran las botellas de vidrio, una a una, con gesto de satisfacción, energía inusitada y hasta un cierto sadismo deportivo, a las siete de la mañana, las cuatro de la tarde o las doce de la noche, justo cuando más molestan a los que vivimos en los alrededores. Me pregunto si son conscientes de que, en su gesto ejemplar, le están jodiendo el sueño, la siesta, el descanso y la vida a sus miserables vecinos que lo meten todo en la misma bolsa.