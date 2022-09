En recuerdo de Pepe Elías

Aantes del verano, cuando la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza (AMJA) le concedió a José Elías Bonell el I Premio Ibn Luyun, escribí en este apartado una semblanza de nuestro amigo. Nadie podía imaginar que nos dejaría tan pronto. José Elías Bonells nació en Cataluña y compartió con todos esta ciudad desde 1956 hasta su partida. Su labor en el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla se extendió durante 49 años desarrollando una fecunda actividad, contribuyendo a sentar las bases de lo que hoy es una ciudad con una infraestructura verde ejemplar por sus parques, jardines y arbolado viario. José Elías nos ha dejado un encomiable ejemplo de profesional de la jardinería y la arboricultura. Su gestión diaria, realizada calle a calle y plaza a plaza, en todos los barrios de la ciudad, no le impidió escribir libros donde nos ha descrito los jardines de Sevilla, acercándonos a su conocimiento para hacernos mejores a todos. Su blog era una fuente continua de información visitada por miles de interesados en los jardines y los árboles. Durante estos días con seguridad muchas personas glosarán el perfil profesional y las aportaciones de José Elías a la jardinería de la ciudad de Sevilla. Todos los que lo recuerdan pedirán al alcalde de Sevilla un reconocimiento para él, yo me uno a ellos y ruego a nuestro regidor que considere el tema, se lo merece holgadamente, la Medalla de Oro de Sevilla o la consideración de Hijo Adoptivo a título póstumo son una posibilidad. Conocí a Pepe Elías al inicio de la década de los ochenta. Recuerdo con alegre nostalgia aquellos tiempos en Parques y Jardines, compartidos con Lupiáñez, Campos, Queraltó y otros excelentes profesionales. Fueron tiempos muy creativos que generaron un camino de la jardinería sevillana consolidado en el tiempo. José Elías incorporó nuevas especies de árboles a Sevilla. Recuerdo los tiempos donde se planificó el Parque de Miraflores o la remodelación del Parque de La Corchuela. Caminamos la ciudad con la ilusión de llevar el verde urbano a cada rincón, y se ha cumplido. La labor de José Elías fue en todo momento inestimable, incluida la influencia que tuvo en la llegada a Sevilla de Alberto García Camarasa, esencial en la Exposición Universal. Con ambos tuve el privilegio de recorrer la ciudad comentando el sistema verde de la misma. Cuando pienso en José Elias paseando la ciudad evoco las figuras de Rousseau o Thoreau. Todos los que hemos caminado Sevilla y sus parques con José Elías hemos comprendido la importancia de cada árbol en la ciudad. Para Elías no sobraba ningún árbol ya que todos contribuyen a la calidad ecológica y social de la vida urbana. Su vida es todo un ejemplo para los que amamos esta ciudad, sus jardines y su arbolado, un bien común que debemos proteger por el bien de todos, como Pepe Elias nos enseñó a lo largo de 49 años en Parques y Jardines. Hasta siempre amigo mío.