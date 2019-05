En recuerdo del puente de barcas

únicamente se echará en falta que La O lo cruce para que el puente de barcas lleve todos sus avíos y así se recree el que existió hasta que se inauguró el de Isabel II, el puente de Triana de toda la vida. Desde que el domingo 19 volví a jurar la rojigualda me he venido arriba en cuestiones militares, sobre todo por el afecto que se gana a diario don Juan Gómez de Salazar, el teniente general de la Fuerza Terrestre; o sea, el capitán general de la II Región Militar de toda la vida. Desde los tiempos del general Lecea, que tenía en su despacho de San Vicente una especie de consulado para artistas, toreros y flamencos, no habíamos tenido un capitán general de la cercanía de don Juan. Y tan cercano es, y tan receptivo a las cosas de Sevilla que, con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, desde hoy podremos cruzar a Triana como hasta el XIX, por un puente de quita y pon.