Los regalos de la Policía a caballo

Los vecinos de Los Remedios suelen ser los que más que se quejan y con razón de la cantidad de cacas de perros que ensucian sus calles. Se caracterizan también por denunciar el olvido que sufre el barrio tanto si el Ayuntamiento está controlado por la derecha como por la izquierda. Y hasta hubo una concejal socialista que dijo que en los Remedios se despertaban a las once de la mañana, lo cual hablando de heces se puede definir como una verdadera cagada. La verdad es que en los últimos años hemos mejorado en cuestión de limpieza a este respecto. Cada vez se ven más amos de mascotas portar los utensilios para limpiar los desechos de sus animalitos. Se agachan, recogen la catalina y buscan la papelera. O vierten sobre el pipí un líquido desinfectante. Estos días nos acordamos mucho de esos amos de perros que son tan previsores y esmerados, porque los miles de paseantes del centro, los que siguen con disciplina las indicaciones de sentido único que marca la Policía Local, no pueden relajarse un minuto a riesgo de pisar una caca... de caballo. La Delegación del Gobierno manda a la unidad de caballería de la Policía Nacional a vigilar las principales calles comerciales. Es el único paseo de caballos que vamos a ver en al menos dos años. Los agentes montados en los jacos siempre generan esa sensación de seguridad que es fundamental para los expertos en la materia, que te explican que mucho más importante que estar seguro es sentirse seguro. La unidad a caballo impone autoridad. Está muy bien ver a sus agentes pasear por Tetuán, elevados sobre la bulla consumista. O por las calles estrechas de los alrededores del Salvador. Pero las bestias van poblando la ruta de sus recuerdos, como es lógico. Y no hay un barrendero de Lipasam detrás que vaya recogiendo la porquería. Por eso de vez en cuando se aprecian claros en las bullas de viandantes, porque está el firme sembrado, literalmente sembrado de cacas de caballos y no son precisamente de los de los coches de paseo. Aquí estamos ante un problema de descoordinación entre servicios públicos. ¿No debería Lipasam estar advertida de las salidas de la unidad ecuestre? Se quedan las calles sucias durante horas. El concejal David Guevara, del que depende la empresa de limpieza, debería mandar a Lipasam a resolver este problema. Ahora que no tenemos fiestas mayores, ni turistas, ni casi espectáculos culturales, hay tiempo para estas pequeñas soluciones que cuestan poco y aportan mucho. Pónganse de acuerdo policías y barrenderos por el bien de todos y la salubridad de las calles en horas punta. Y ya si eso se levantan a las once, pero trabajen y pongan una solución antes de dormir.