Los remedios de Benito

En realidad, el barrio -Los Remedios- es uno y Benito son dos. Pero no me gustaba llamarlos los Benitos, tal vez porque compartiendo nombre y hasta universos fueran tan diferentes, especiales cada uno a su manera. Hablo de Benito Moreno, el músico y pintor que se nos fue poco antes del tsunami de la pandemia y de Benito Peinado, en el siglo Benito Venganza. Dos artistas de generaciones, estilos y ambientes tan distintos, habitantes los dos de un mismo barrio, ese precisamente al que solemos despachar con un estereotipo facilón. El día que Fran G. Matute destape al fin la caja de Pandora de la investigación que lleva trabajando hace tanto, nos vamos a quedar estupefactos: no se entienden las vanguardias, ni de Sevilla ni de España si me apuran, sin esa rara fusión que tuvo lugar en los sesenta y setenta. Justo en la frontera entre el Tardón y Los Remedios, un descampado, casi un no-lugar, que ha parido más identidad que todas las facultades de antropología juntas. Matute nos va adelantando entrevistas y publicando pruebas (revistas, fotos, grabaciones) que nos ponen los dientes largos. Máximo Moreno, hermano de Benito y autor de las mejores portadas de discos que se han hecho (recuerden por ejemplo la de Hijos del agobio de Triana) es uno de sus lazarillos en esa recuperación de aquellos años de talento. Benito Venganza (su nombre artístico) fue el hermano menor de aquellos que pusieron la mecha de una revolución urbana al que luego llamaron movida y la empadronaron en Madrid. En la misma semana que por fin se inauguró la expo de Benito Moreno en Cajaso, Benito Peinado me puso un mensaje para reencontrarnos después de haberse subido a un escenario tras casi treinta años de un mutis que nos los había birlado de las calles y los conciertos. En la radio los conocí a los dos, por la radio Benito Moreno se convirtió en uno de mis referentes de una Sevilla para el recuperada, para mí descubierta. Dulce Venganza era uno de los grupos a los que yo solía acudir entre entrevista y entrevista. Los dos fueron mi universo. A los pocos días, en esas mismas redes que me lo habían devuelto, supe de la muerte repentina de Peinado. Como si hubiera viajado del pasado para despedirse. Como si la expo del otro Benito -con imágenes de Gualberto, de Pájaro, de periodistas y poetas y músicos- me los hubiera unido para alojarlos ya en la eternidad de la memoria. El mismo nombre. El mismo barrio. El mismo fuego. Músicos, artistas. Uno exiliado y vuelto a casa casi cuando el otro aprendía las primeras palabras. Uno haciendo sevillanas de los versos de Bécquer, el otro cantando y escribiendo como un Nick Cave de la calle Montecarmelo. Los dos profundamente sevillanos. Los dos de los Remedios. Qué grande es el mundo cuando descendemos de la vista de pájaro. Cuánta ciudad cabe en una ciudad.