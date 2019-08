De repente, un ataque de nostalgia

Jueves de preferia de 2007 y con eso del enganche al canal Toros, ahí que me doy de cara con la cuarta Puerta del Príncipe de Manuel Jesús El Cid tras su faenón a Borgoñés, un toro de bandera de Victorino. Y dirá usted, estimado lector, que a qué viene remontarse a algo que pasó hace doce años. Pues viene a cuento por varias cuestiones, no sólo la brillante actuación de Manuel. Una de ellas es la carga de nostalgia que acarrea ver en el callejón y en los tendidos la cantidad de amigos que ya no están con nosotros. Acongoja el alma ver a Ramón Vila acompañando al banderillero herido hasta la enfermería, dolor en la entrevista que, a pie de obra, le hace al triunfador el recordado Fernando Carrasco, la exultante alegría de Gregorio Conejo en contrabarrera y tristeza oyendo la sarta de piropos que el padre del torero le regala a su hijo. Todos se fueron, cómo pasa la vida.