Una resaca que conviene sofocar

Durará la resaca del adiós de Setién, claro que durará. Lo peor podría ser las consecuencias derivadas de una decisión en la que no creían ni creen los que, a la fuerza ahorcan, la han tomado. Sólo les tranquiliza el que fuese el propio Setién quien diese el paso adelante, pero la sensación que subyace en la cúpula auténtica del Betis es que con esta decisión se ha dado un gran paso atrás en un proyecto de crecimiento fijado para tres años.

En el indiscutible crecimiento del club no figuraba cambiar de caballo en medio del río y eso es lo que hoy piensan los que siguen dirigiendo dicho proceso. El adiós de Setién no ha supuesto una liberación para ellos sino una especie de cuadro depresivo en el que aún no ha aparecido la pérdida de energía. Ítem más, hasta el momento y en plena vorágine de organización de la final de Copa, la única decisión firme ha sido la de echar para atrás la candidatura de Phillip Cocu.

Es esa decisión la punta de un iceberg monumental que puede trastocar las cuadernas del club en su apartado deportivo. Junto a esto preocupa extraordinariamente dar con el entrenador que continúe con la filosofía de fútbol que implantó Setién. No es fácil encontrar al hombre que siga ese camino, de ahí que cunda el desasosiego. Pero esta resaca debe cortarse de raíz y pensar en el Betis de mañana aun reconociendo que el de ayer no era tan malo como muchos pretendían.

Ese tándem Haro&Catalán que tan bien maneja lo no estrictamente deportivo ha de mirar hacia delante tras haber pagado la bisoñez que les ha llevado a despedir al hombre en quien tenían puestas todas sus complacencias. Sería mortal de necesidad que esta resaca se extendiese en el tiempo y ya que no tiene remedio la dilapidación de un activo como el del cántabro han de sacar conclusiones válidas de los errores cometidos. Y ahora más que nunca, Real Betis Balompié.