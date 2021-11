Los riesgos de monseñor Saiz

La historia no se repite, la historia es la misma. Así nos lo enseñaba en primero de Derecho el inolvidable don José Luis Murga, catedrático de Derecho Romano, maestro de los que ya no quedan, en aquellas clases en las que con cierta frecuencia era sustituido por sus ayudantes, entre ellos el actual decano de Derecho, un jovencísimo Alfonso Castro, o el brillante colaborador de Cuaresma de esta casa, Martín Serrano. Probablemente un profesor de aquella talla sea imposible en la Universidad de hoy.

Murga, un histórico del Opus Dei en Sevilla, se refería de pronto a la Nova Roma como “esa confitería del barrio de Los Remedios”. Vinculaba continuamente el mundo clásico con la actualidad para mantener así la atención de sus alumnos. Pensaba ayer en la teoría de la repetición de la historia a leer que el arzobispo de Sevilla, monseñor Saiz, asegura que las procesiones extraordinarias no se podrán celebrar hasta que la Organización Mundial de la Salud lo estime oportuno. “Actúo como un padre comprensivo con quienes las piden. Las procesiones extraordinarias se autorizan en el Consejo Episcopal bajo criterios objetivos. Hasta que la OMS no lo diga, no es el momento” .

¿Dónde he oído algo parecido antes? Parecido... o prácticamente igual. Pues fue pocos días antes de aquel viernes de marzo de 2020 que cambió nuestras vidas, cuando nos encerraron en casa por un largo período. A mi Juan (Espadas)le preguntaron por la Semana Santa cuando el coronavirus ya llevaba tiempo haciendo estragos en China y otras naciones. El alcalde dijo que para que no salieran las cofradías tendría que prohibirlo la OMS. ¡Marchando cuarto y mitad de OMS que todo lo soluciona antes, ahora y después! Nada como echarle la culpa a la OMS, que no tiene ventanilla de quejas en Sevilla. ¿Ven como la historia se repite? El arzobispo pide comprensión y paciencia ante tanto necesitado de procesiones extraordinarias. ¿Pero no han tenido bastante con el Señor en la calle? Si ahora se celebran las extraordinarias que se quedaron pendiente más la de la Virgen de los Reyes... ¿Todavía quieren más tachiro?

Claro, el cofraderío de la capital y de muchos pueblos de la provincia no entiende que unas se celebren y otras no. El virus no distingue entre salidas aprobadas ante o después de la pandemia. Por eso tenemos el lío formado. Cuídese monseñor de los idus de marzo, nunca mejor dicho, que Su Excelencia ha entrado muy bien en Sevilla, cosa rara en un prelado en los últimos doscientos años, no vaya a resbalar con la cáscara de plátano de las polémicas con cofradías. No merecería la pena.