De rodillas a la fuerza, no por gusto

Acto final del drama más inquietante que vivió una democracia muy joven entonces. Ya es sábado 12 de julio de 1997, el Gobierno no cede al chantaje y el tiempo camina hacia las cinco en todos los relojes de la tarde. Es la hora marcada por los asesinos y España se inunda de manos blancas, pero la suerte está echada. Y en los Altos de Lasarte, paraje bucólico, Miguel Ángel Blanco obligadamente arrodillado le entrega su nuca al ejecutor. El ejecutor es el abertzalismo en pleno, no tiene nombre propio, qué más da el que apretó el gatillo con la cantidad de gente que apoyaba el crimen. Crimen organizado que ha ganado la batalla según se demuestra cuando el presidente más felón de la democracia dice que Euskadi y España son dos países libres. Miguel Ángel, de rodillas a la fuerza y no como ahora está el Gobierno de España ante esos asesinos. Veinticinco años y vivir para ver.