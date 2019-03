El rol de Messi con Argentina, ese misterio

Muchos opinan que bastante es lo que hace Messi en un equipo donde no encuentra el apoyo de semejantes, pero la verdad es que rara vez se ha visto un desfase parecido al que sufre el rosarino según juegue de azulgrana o de albiceleste. Volvió tras lo que dura un parto a la selección de su país, pero no han servido de nada esos nueve meses sabáticos y pasó lo habitual, que su presencia no obró los milagros que obra en el Barça.

¿Tanta es la diferencia existente entre un acompañamiento y otro para que el papel del genio se difumine como se difumina con Argentina? Pero es que siempre pasa lo mismo juegue quien juegue y antier noche se demostró por enésima vez que nada es igual frente a una selección como Venezuela. La vinotinto laminó a la albiceleste dejándosela venir para cogerla a la contra mientras Messi desempeñaba el tristísimo papel de espectador estupefacto a pesar de que era el mejor.

Porque no es que fuese que Messi jugase mal, que eso es imposible. Puede ser determinante o no, pero mal no juega por la sencilla razón de que no sabe jugar mal. El balón lo tenían los suyos, pero Venezuela sabía a qué jugaba y Argentina no, que buscaba sin encontrar casi nunca esa tabla salvadora que atiende por Lionel Messi, Leo para los amigos. Era como si el combinado criollo estuviese inmerso en un complejo laberinto en busca de una espita por donde escapar del embrollo.

Es un enigma por qué Messi no ejerce con Argentina el papel que recita en el Barça. Rarísimo que el futbolista que más partidos juega bien no acierte a patronear a la selección de su país y eso mosquea una barbaridad a sus compatriotas. Y todo ello provoca esas idas y venidas de Messi que hacen que su papel se haga también guadianesco. Una vez fue más tiempo, ahora nueve meses, lo que dura un parto, sin embutirse en la albiceleste, ¿quién nos compra este misterio?