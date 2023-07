Anda el alcalde como un pavo real en el mejor sentido. Es libre y se siente libre con toda la razón. En la Sevilla analógica, los alcaldes han tenido más miedo que un pavo en diciembre, pues le debían haber llegado al cargo a las dos o tres familias “de siempre”. Esos alcaldes cambiaban de decisión por la mañana tras leer un editorial o almorzar en algún club con la Laureada de San Fernando en unos de los salones con decoración de Parador de Turismo de los años de don Manuel Fraga. Esa Sevilla ha volado, aunque algunos quieran que no se diga. La Sevilla digital es otra. Tanto que tenemos el primer alcalde libre de esas cadenas, siempre que el propio Oseluí sepa gestionar esta nueva etapa. Porque la libertad es un don que conviene ser administrado con cabeza para no cometer el error de quien entra en la primera taberna y en ella se empadrona.

Sanz se ha sentido solo en buena parte de los 600 días de su carrera a la Alcaldía, sobre todo cuando temió por el puesto de candidato. Aquí, en La Aldaba, alertamos del riesgo de “torpeza” en el PP si lo quitaban, cosa que finalmente no se produjo. Sanz es alcalde contra viento y marea, por lo que está muy bien que ahora sea libre para hacer los nombramientos, que rescate lo que haya de potable del zoidismo, que fiche a una militante de la izquierda más la izquierda, que se tome su tiempo en buscar a alguien de prestigio para el Alcázar, que haya apostado por Torreglosa para Tussam y Lipasam (lo que de entrada le garantiza la paz social) y que, en definitiva, tome sus decisiones en libertad y sin intromisiones de esa Sevilla que lucha por parecer que sigue mandando, pero que, ay, ya está para el álbum de los recuerdos. Acaso siempre puede colocar a alguno de los recomendados por esa Sevilla en esos puestos intermedios de la Administración municipal... Dicen que al alcalde le llega un currículum cada cinco minutos. Y, claro, él se debe acordar de su particular travesía del desierto, cuando mirada alrededor y solo estaban Lola Vallejo y Carlos Crivell. Y acaso alguno que le recomendaba la contratación de druidas expertos en vender crecepelo. ¡Zape, zape! Menos mal que Sanz, hombre al que es difícil cambiarle el criterio, no picó de esos cebos. No hay nada como un alcalde libre. La libertad es fundamental para gobernar. Ocurre como al escribir.

El otro día lo vimos con la ex alcaldesa Soledad Becerril. Y ella le hizo un ruego muy específico al nuevo alcalde. “Los ascensores, los ascensores... Hay muchos vecinos en los barrios sin ascensores, José Luis”. Debe ser de las pocas que no le han enviado un currículum. Lógico. Es una señora.