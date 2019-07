Ni ruido ni más prohibiciones

Cuando yo era joven, en la época en que Viriato daba quebraderos de cabeza a los romanos, se decía que si viajando por Europa veías un grupo vocinglero, sin duda se trataría de italianos o españoles.

Lo cierto es que los pueblos mediterráneos tendemos a ser ruidosos, según la caricatura que de nosotros se hace. Ahora mismo, mientras cometo estas líneas, retumban en mi cabeza los martillazos de las obras del piso de arriba y de Emasesa en la calle, las conversaciones incesantes y estentóreas de los taxistas que tienen su parada bajo mi balcón, las risas exageradas de unas adolescentes que acaso sólo quieran llamar la atención, el acelerón de la moto de un señor que posiblemente no haya superado la infancia mental y busque lo mismo que las chicas de las risas, un camión de reparto dando marcha atrás con el consiguiente pitido intermitente que avisa de la maniobra. Dentro de un rato sonará el acordeón de un rumano, la guitarra y la voz de unos supuestos flamencos que estiran el tópico para arrancar unas monedas, un niño que todos los días berrea a la misma hora, puntual como Kant o la primera en la Campana, enfadadísimo con sus abuelos.

Hace años teníamos el despacho en otro lugar y una banda de cornetas y tambores ensayaba bajo nuestras ventanas. Eso, que a mis amigos capillitas les puede parecer una suerte bárbara y para mí no era insoportable, para otros podía ser una tortura, sobre todo cuando empezaba la temporada y había nuevas e imperitas incorporaciones a la banda (de música, no armada).

Esos y otros ruidos resultan molestos, dificultan la productividad, generan tensión, hacen la vida más incómoda. Pero, por otro lado, también son señales de una ciudad viva. No es que a mí me apetezca vivir en una apoteosis del estrépito, sin duda, y especialmente los que impiden el descanso nocturno me parecen inaceptables. Pero tampoco creo que un silencio sepulcral sea atractivo ni codiciable. Ya llegaremos al panteón, al nicho, al osario o, más probablemente tal y como van las tendencias, al columbario. Por lo menos ustedes, que yo pienso resistirme todo lo que pueda.

Agradecería menos ruidos, la verdad. Pero entiendo que las obras hay que hacerlas, que el rumano o los supuestos flamencos tienen que ganarse la vida y posiblemente lo pasen peor que yo, que la fruta hay que repartirla y que las adolescentes son adolescentes y bastante castigo tienen (sus padres) con ello. No se trata de que en esta sociedad cuasi soviética en que todo está regulado, prohibido y sancionado, sigamos introduciendo reglamentaciones. No sugiero que el Ayuntamiento cree una nueva "tasa de emisiones acústicas" con un recargo por cantar mal (idea que acaso triunfe). Bastaría, creo, con que todos tuviéramos una educación razonable y pensáramos en los demás, mitigando lo que parece una pulsión imparable que nos lleva a la estridencia. Y con que todos exhibiéramos algo de paciencia y tolerancia. No como los del "orgullo", pero eso lo dejo para otra ocasión.