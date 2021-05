…Y le salieron respondones

Va Sánchez e invita a Ana Iris Simón a intervenir en el acto Pueblos con futuro, dentro del Plan España 2050, y la escritora lanza un órdago ante el presidente que la ha convertido en reina de las redes: "Me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad… Con 28 años he vivido tres ERE y mi contrato temporal finaliza dos días después de la fecha programada para mi primer parto. No tengo coche ni hipoteca, porque no puedo. Con 29 años, que es la edad que tengo ahora, mis padres tenían una hija de ocho y esperaban su segundo hijo. Tenían la certeza de que podrían mantener sus trabajos y a sus hijos y pagar la hipoteca, y la esperanza de que todo iría mejor… Muchos se sorprenden de que vaya a ser madre a los 29, porque nuestra media de edad para el primero son los 32. Tenemos un 40% de paro juvenil y los salarios de los jóvenes son un 50% más bajo que en los 80. Y así, cómo no envidiar la vida de nuestros padres… Si realmente quieren plantarle cara al reto demográfico apuesten por las familias". También invitó a fomentar la natalidad "desde dentro" en vez de "importarla desde fuera". Y ello no por razones xenófobas, sino humanizadoras: "Se me ponen los pelos de punta cada vez que se habla de necesitar inmigrantes que nos paguen las pensiones, como si las personas fueran divisas, mientras no les estamos permitiendo pagar la de sus padres y abuelos en sus países de origen". Remató denunciando "el desmantelamiento industrial que España pagó como peaje a Europa" para "convertir nuestro país en el Marina D' Or de la Unión Europea".

Malos días para Sánchez. También Fernando Simón le ha salido respondón. El pasado lunes Sánchez proclamó eufórico en inglés: "Desde el lunes, España estará encantada, encantadísima de acoger a todos los turistas británicos y de todos los países que acabo de mencionar. Son bienvenidos a nuestro país sin restricciones y sin requisitos sanitarios". Se refería a la orden ministerial que permite la entrada en España, sin ningún tipo de control sanitario, de ciudadanos de diez países no comunitarios considerados seguros: Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Israel, Corea del Sur, Tailandia, Japón, China y Ruanda. Y Simón le replicó: "Preferiría que se dieran gritos de que España está abierta al turismo dentro de 20 días, no ahora. Pero los expertos sanitarios no somos la única voz que escucha el Gobierno ahora". Malo, malo…