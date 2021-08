A la salita de estar con el coche

Galopa septiembre en busca de nuestras vidas y el personal se pregunta qué consecuencias tendrá la cornada. Porque la cornada está asegurada en muchas cuestiones de esta nuestra vida sumida en una crisis de aquí te espero y al pairo del mandarinato vigente. Como habitante del centro veo con estupefacción cómo a las dificultades que existían para dejar el coche, en este tiempo vacacional no sólo no se ha intentado arreglar el problema de los ciudadanos sino que se ha agravado por el procedimiento de esto es lo que hay. Esto es lo que hay como táctica más corriente de esos mandarines y por los desagües de esa conseja se ha ido un buen puñado de plazas de aparcamiento. En este tiempo de éxodo vacacional, la cosa, aun peor que bien, ha ido, pero vamos a ver cómo se las compone el sufrido vecino del centro para no tener que llevarse el coche a la salita de estar.