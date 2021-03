El salto a la piscina

ángel Gabilondo ha dicho que si le salen los números intentaría gobernar con Ciudadanos y Más Madrid. No con Podemos, el partido de Pablo Iglesias. Por otra parte, tanto Errejón, líder de Más Madrid, como Manuela Carmena, la que fue candidata de MM y a la que se adjudicó el éxito de esas siglas, han anunciado que harán campaña para Mónica García, que se negó en redondo a aceptar a Iglesias como candidato de una fusión Más Madrid-Podemos.

Da la impresión de que Pablo Iglesias se ha lanzado a una piscina en la que no había agua como él creía, y el batacazo puede ser monumental. Que Gabilondo marque distancias con el socio de Sánchez es muy revelador. Indica que no le gusta cómo ha apretado Iglesias a los ministros del PSOE, y probablemente tampoco le gustan las amenazas a Sánchez y a Ábalos sobre las consecuencias de que no aprobar la ley sobre vivienda que promueve el dirigente podemita.

Pablo Iglesias sigue diciendo que va a ganar y presidir el Gobierno madrileño, pero sus más afines afirman que visto lo visto lo que esperan es que al menos consiga escaños suficientes para ser vicepresidente. Gabilondo ya ha dicho que no, pero incluso en el improbable caso de que saliera esa fórmula, Iglesias habría hecho un pan con unas tortas, porque no es lo mismo ser vicepresidente del Gobierno español que vicepresidente del Gobierno madrileño.

Siempre ha presumido Iglesias de sus conocimientos como estratega político, pero esta vez parece que pincha en hueso. Errejón no ha aceptado una lista conjunta, los sondeos le dan muy regular tirando a mal, Gabilondo no le quiere… Puede seguir de diputado, pero fuera del Gobierno no tendrá tanto mando en plaza. Ha señalado a Yolanda Díaz como nueva líder de Podemos, pero en este país el único partido en el que ha funcionado la bicefalia es el PNV, con décadas de experiencia con un presidente del partido y otro del Gobierno. E Iglesias no se sabe bien dónde va a estar, porque del Gobierno se ha ido y con Díaz al frente de Podemos irá perdiendo peso más pronto que tarde.

Yolanda Díaz aún no ha enseñado los dientes, pero no da la impresión de ser una mujer que se deje avasallar por un macho alfa, como no se dejó avasallar Mónica García. Se puede apostar que si a la ministra de Trabajo le dan las máximas responsabilidades en Podemos las ejercerá con todas sus consecuencias. Hasta ahora Iglesias era su vicepresidente, pero fuera del Gobierno la cosa cambia.

Mucho tiene que cambiar el escenario para que Pablo Iglesias pueda considerar un acierto su última pirueta política.