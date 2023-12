La ‘secuestrada’ Plaza de España

Ya sea por su serena belleza e imponente presencia, por su excelente ubicación o por la fama fílmica adquirida tras algunos rodajes, la Plaza de España de Sevilla se nos ha convertido en uno de los lugares más emblemáticos de nuestra capital y en objeto de continuas visitas de las ingentes oleadas de turistas que nos invaden. En consecuencia, y como sucede con todo lugar emblemático, su imagen es también reflejo y proyección de la ciudad y hasta de los sevillanos. Mas la propia circunstancia de su fama ha contribuido, desgraciadamente, a que se haya ido transformando en un marco continuo de la celebración de actos y eventos de todo tipo, naturaleza y condición; como muy bien sabemos los que gozamos con la suerte de pasear por allí. Y es que, rara es ya la semana en que no nos topemos con alguna limitación o restricción en nuestro recorrido que nos impida el acceso total o parcial a la plaza.

Pero existe además otras consecuencias negativas que van más allá de las molestias para paseantes y visitantes: las debidas al lógico trasiego y a su permanente utilización, que está causando múltiples desperfectos y deterioros a la Plaza en sus diferentes elementos, pero cuyas reparaciones no se acometen con la premura necesaria, sino que se prorrogan y retrasan durante años, acumulándose desperfectos cada vez más cuantiosos y que manifiestan una desidia injustificable en el organismo al que corresponda su reparación y conservación.

Con un sencillo y atento paseo por la plaza percibiremos el creciente número de bancos con azulejos dañados, algunos balaústres de cerámica de la barandilla externa a la ría en muy mal estado o que directamente faltan, e igualmente sucede con los de la balaustrada interior, con el riesgo de que algún niño caiga al agua, multitud de adornos y remates cerámicos deteriorados y amputados en los variados elementos de toda la plaza, losas y losetas rotas y levantadas en diferentes zonas del pavimento, junto a graves deterioros en algunos ladrillos de las escaleras de los puentes y del acceso a la galería superior, recipientes para basuras notoriamente insuficientes en su número y capacidad, que suelen estar rebosando de los desperdicios que dejan los visitantes mostrando así una sucia imagen en el entorno donde se encuentran, etcétera, etcétera, etcétera.

No parece constituir una exigencia inabordable, que una parte de los jugosos ingresos que seguramente se obtienen por la explotación económica incesante de una plaza que tanto tiempo pasa secuestrada y condenada a tropecientos usos, se destinasen a su conservación y a la reparación permanente de los daños causados en sus bellos y variados elementos. De este modo no correríamos el riesgo de que se produzca algo por ahora impensable: el denominado síndrome de la ventana rota, que tiene lugar cuando una mayoría de gente comienza a percibir una apariencia de abandono en un bien que se encuentra en la vía pública. Se ha comprobado que mientras posee una imagen externa aparentemente buena es respetado por todos; pero basta con que comiencen a aparecer pequeños desperfectos que no se reparan, para que se acelere un proceso de destrucción favorecido por la contribución activa de los cafres de siempre y por la dejadez y pasividad del resto. Aún estamos a tiempo de evitarlo.