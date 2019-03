La selección progresa adecuadamente

Con ocho cambios respecto al equipo que se enfrentó a Noruega, España continuó emitiendo buenas sensaciones frente a Malta, un grupo de bienintencionados futbolistas que han progresado bastante en comparación con el que fue masacrado hace una eternidad en Heliópolis. Estos malteses no es que sean unos halcones, pero dejaron muy lejos aquella imagen timorata de antaño. Y es que en fútbol ya cualquiera te complica la vida.

Malta no la complicó en exceso, pero si puso ciertas dificultades en el camino al éxito que perseguían los nuestros. Con dos líneas muy juntas y ni un solo futbolista por delante de la pelota, Malta logró que el primer gol tardase en llegar y que el segundo lo encajase cuando no quedaba mucho para el fin. Por cierto que ese segundo gol fue una obra maestra de Jesús Navas sacándose de la chistera el centro de su vida, un bombón para Morata que éste no desaprovechó.

De los veinticuatro futbolistas convocados por Luis Enrique, únicamente el bético Pau López y el sevillista Sergi Gómez no fueron utilizados. Veintidós jugadores para sólo dos partidos deja constancia de que Luis Enrique está tratando de componer una plantilla de futuro inmediato. Dos jugadores por puesto más la disposición de varios comodines adaptables a varias posiciones es lo que pretende el seleccionador y a fe que las probaturas están saliendo a pedir de boca.

Quizá la noticia mejor de cuantas salieron del laboratorio de La Valeta fuese el reencuentro de Morata con el gol. Tras el recital de ocasiones fallidas en Mestalla, los dos goles a Malta deben servirle al madrileño para recobrar la confianza indispensable para el buen hacer de un goleador. Otra buena noticia es la de que este Bonello es mejor que el padre, aquél que estuvo toda una noche sacando balones de la portería norte del Villamarín. Y es que el tiempo pule casi todo.