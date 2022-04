Es para nada, señor Feijóo

El mismo sábado en que fue elegido presidente del PP se enteró de la primera jugarreta de Pedro Sánchez. El tipo que habita en la Moncloa, nada tonto y sí muy avieso, quiso recibir a Feijóo el martes, pero el gallego le explicó que el Rey lo haría el miércoles, por lo que instó al jefe del Ejecutivo a celebrar el encuentro el jueves. Claro que sí, sin problemas, le explicaron los mismos fontaneros de la Moncloa que en simultáneo filtraron que Feijóo demoraba la reunión, pese al interés de Sánchez por darle prioridad al nuevo líder (extraparlamentario) de la oposición.

El anhelo de Sánchez por ejercer más de jefe del Estado que de presidente del Gobierno es palmario. Le gusta más el Pardo, perdón la Zarzuela, que la Moncloa. En cualquier caso, hay que decirle claro al gallego que todo es para nada. Hay liturgias, ritos, gestos y ceremonias que hay que cumplir, ¡por supuesto que sí! Son deseables y necesarias. En las ceremonias religiosas se tiene claro que la liturgia es uno de los caminos que ayudan al encuentro con Dios. En política pueden conducir a la frustración. Sánchez es un tipo que estrenó colchón en la Moncloa gracias al apoyo de separatistas, radicales y legatarios de ETA. Se dice esto y hay gente que salta del asiento.

Está muy bien que todos se integren en el sistema democrático, ¡albricias!, pero cuando se trata de etarras o de sus amigos conviene recordar que no han cumplido requisitos humanamente fundamentales: pedir perdón, colaborar activamente en la investigación de las decenas de asesinatos pendientes de ser aclarados y reparar el daño y el sufrimiento causados. Por desgracia no se han cumplido estas condiciones, por lo que el ingreso en el saludable juego democrático ha sido a beneficio de los asesinos y sus partidarios, no como consecuencia de la aceptación de los valores del sistema. Por todo esto intuimos que Feijóo tiene claro que su visita a la Moncloa es un pa ná necesario. Deseable, conveniente, adecuado.

Mejor que se produzca a que se hubiera ralentizado. La fotografía está muy bien, el fondo será inevitablemente discutible. Pasado el trámite, Feijóo debe tener muy claras las prioridades, que son realmente dos: resolver su estatus parlamentario para asegurarse su interlocución directa con Sánchez en las Cortes y garantizar la paz en el partido para tenerlo a punto de cara a unas elecciones generales adelantadas. Sánchez jamás aceptará pactos salvo en el tramo final, muy final, de una legislatura de cierre prematuro. Sus socios no se lo permitirían. Y ni él ni ellos se van a ver en otra. Feijóo ha cumplido, aunque sea pa ná.