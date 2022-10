Un señor colapsado

La vigencia de la película La vida de Bryan es apabullante. A los Monty Python les quedó una película más nombrada que Churchill y Gandhi juntos, fíjense. Y no lo digo por las siempre elocuentes referencias a las múltiples fracturas del frente nacional de Judea o esa alocución sobre lo que los romanos hicieron por aquellos lugares palestinos, que también. En este caso es una escena -brillante como las otras pero menos referida- la que me sirve de alegoría clarísima para explicar (me) esa realidad que andamos contando más fragmentada y más ruidosa que nunca.

Llegan los romanos a la casa donde la célula conspira afanosamente y la gran idea que se les ocurre mientras los soldados echan abajo la puerta es… hacer una reunión. Sublime. De mesas de trabajo, comités, planes estratégicos y reuniones están llenas las cunetas de los asuntos no resueltos. Y no digo que no sean necesarios pero su abuso los inhabilita como solución reactiva ante lo inminente: en el caso de la famosa película la redada fulminante por parte de la romana soldadesca. La eminentísima socióloga María Ángeles Durán, en los últimos cursos de Carmona, no dudó en calificar el envejecimiento de la población como uno de esos problemas que requieren urgencia en nuestro entorno. Habló de cuidados, ella, una de las primeras expertas en calibrar su peso económico, y advirtió que necesitamos un cambio radical en prestaciones y gastos: una persona mayor -de las de ahora, que a los 60 algunos corren maratones- precisa una asistencia de, al menos, cinco profesionales. Hizo el gesto con los dedos de la mano para que quedara más claro. Esa necesidad imperiosa de afrontar los cuidados es parte de la subsistencia misma del sistema, no una corrección, no una aplicación amorosa de valores. Es la supervivencia, amigo. No afrontarlo es como si nuestra casa hiciera aguas por todas las tuberías y nos limitáramos a poner, de cuando en vez, cinta aislante a algún grifo. Ahorramos hoy para que se nos caiga el techo encima mañana mismo. Rehuimos lo concreto mientras nuestro ánimo se llena de mensajes de colapso. Esto peta: para qué hacer nada si no hay nada que hacer. Y a todo esto, y hablando de romanos, aparece el locuaz presidente del Colegio de Médicos de Andalucía -se le conocen dos meteduras de pata en sendas apariciones públicas- hablando de la conciliación y la feminización de la profesión medica. Como problema, dice. O sea de cambiar la fontanería ni hablamos porque el señor - colapsado- cree que no va con él. No sé si en su entorno hay niños que criar o mayores que atender, que ojalá, pero lo que sí es seguro -en el mejor caso- es que se hará mayor. A ver quién entonces concilia en su nombre y a ver si así entiende algo. Siempre hay tiempo. Hasta para haberse callado. O no.