Sólo un señor de Murcia

Ha llamado la atención la sonora ausencia de los barones populares en el 17 Congreso del PP andaluz que se clausura hoy. Sólo el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha acudido a arropar a Moreno. La ausencia de Díaz Ayuso se explica sola, pero ¿y la del resto?, ¿dónde están Mañueco, Rueda o Azcón? Hace cuatro años, en Granada, acudieron todos a una mesa de debate. Desde el PP aseguran que si Moreno los hubiese llamado, habrían acudido sin dudas. ¿Por qué no lo ha hecho?