La señora que le dijo la verdad al alcalde de Sevilla

La que le dieron a un concejal del gobierno municipal del PP por incluir el salmorejo cordobés en una guía turística de Sevilla. ¿A que algunos todavía se acuerdan? Menuda estopa recibió Gregorio Serrano, que tuvo que pedir perdón. Ahora nos han dado a nosotros el mangazo del vuelo a Nueva York. Hay un tontucio acomplejado, muy acomplejado, de los dispuestos siempre a desenrollar la alfombra a sus neoseñoritos, que nos trata de explicar lo que ya sabemos, no discutimos e incluso disfrutamos:l a importancia del aeropuerto de la Costa del Sol. ¡Toma, claro! Pedazo de aeródromo, que da gusto hospedarse en Gibralfaro y contemplar en el cielo luminoso las maniobras de los aviones cargados de turistas que van a las playas de la provincia de Málaga y a las ciudades de Sevilla y Córdoba. ¿Y qué tiene que ver el peso real de una infraestructura “capital”, que diría Rajoy, con los tejemanejes políticos que todos sabemos que hay en estas negociaciones?Enhorabuena a los que se beneficien del vuelo directo entre Nueva York y Málaga. A lo mejor hasta le dan próximamente a Málaga el vuelo a Dubai. Pues muy bien.

La Expo’92 fue buena para toda Andalucía como estos nuevos vuelos lo serán también para toda la región. ¿O entonces no valía lo que ahora sí es válido? Si se ha mercadeado con gobiernos de ciudades al cambiar, por ejemplo, el Ayuntamiento de Sevilla por el de Granada... ¡cómo no se va a hacer con vuelos! El tonto de guardia trata de hacernos ver, con un provincianismo cateto, que las cosas son de una forma cuando han sido necesariamente de otra. El tonto salta sin necesidad de que lo citen. El tonto hace méritos, o cree que los hace y que será recompensado por una defensa cateta de una infraestructura que nadie ha atacado. Yo, mientras me dejen una mesita en el patio o en la terraza del Miramar... Ah, y muy importante: que no nos quiten la línea del Damas para ir a Matalascañas, playa de Huelva. Podemos perder el vuelo directo con Nueva York, todito te lo consiento, pero ni tocarme el autobús más importante para el sevillano.

Además, ¿para qué ir a Nueva York si allí nunca han estado los romanos? ¿Ustedes saben los peligros que tiene alojarse en ciudades que nunca fueron romanizadas? Ay, yo sólo lo siento por mi alcalde, el gran Muñoz, al que no hace mucho se le acercó una señora agradecida por su lucha por el estatuto de capitalidad:“¡Ya está bien de que la más guapa tenga que estar callada o pidiendo perdón por serlo”. Calle, señora, calle, que sale el tonto de nuevo. Si nosotros con el Damas a la Higuerita ya tenemos bastante... Y Dubai está muy lejos. Seguro que tiene grifos de esos que no hay quien los entienda.