Tenemos un arzobispo con enorme sentido del humor. "No más pisos turísticos, por favor". Y eso es muy importante. Lo sabíamos hace tiempo, pero ya es de público dominio, sobre todo cuando se lee la entrevista que Juan de la Huerga le hizo a monseñor Saiz para las contraportadas de los periódicos del Grupo Joly. El sentido del humor es el lubricante de la vida cotidiana, no tiene nada que ver con estar todo el día de carcajadas o de fiesta, como creen algunos. Es la capacidad de no escandalizarse, tratar todos los temas sin mojigaterías, no torcer el gesto con ningún asunto por delicado que a priori pudiera ser... Y todo eso sin dejar de ser un arzobispo. Segura, Bueno Monreal, Amigo y Asenjo entraron con dificultad en la archidiócesis por diferentes circunstancias. Saiz es el primero en muchísimos años que ha caído de pie en la ciudad. Y eso que al ser nombrado había dos prelados eméritos, el cardenal Amigo y don Juan José. En poco tiempo logró el nombramiento de dos obispos auxiliares de una tacada, cosa solamente al alcance de arzobispos de Madrid y Barcelona. Y entre una cosa y otra debe estar entre los obispos españoles que más viaja a Roma para entrevistarse con el Santo Padre, al que le encanta, sobre todo, estar al tanto de la evolución del Seminario Metropolitano. Si hay tres temas que preocupan a Francisco son la paz en el mundo, la ancianidad y las vocaciones en la Iglesia.

Juan de la Huerga le pregunta si lo veremos revestido de púrpura. "Solo Dios lo sabe". Los arzobispos de Sevilla de los últimos doscientos años han sido cardenales antes de llegar a la diócesis, durante el pontificado o al abandonar la ciudad para asumir otro destino. Todos, menos monseñor Asenjo, que siempre tuvo claro que no lo sería, pues los criterios de Francisco para crear cardenales son bien distintos a los de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Asenjo se fue de Sevilla en silencio días después de la Semana Santa de 2023, la que terminó con aquel Santo Entierro Grande. No ha regresado ni para la rotulación de su merecida calle. Monseñor Saiz está en absoluta sintonía con el Papa. El sábado se cumplieron dos años de la muerte del inolvidable cardenal. Es más que probable que el Papa convoque un nuevo consistorio después de verano. Francisco ha nombrado a un 70% de los actuales cardenales con derecho a voto. El año pasado nombró a tres nuevos españoles, entre ellos el arzobispo de Madrid. Es la hora propicia para Sevilla, que en diciembre celebrará un congreso internacional de hermandades del que se espera una gran resonancia. Los deberes están hechos, el entusiasmo es evidente y la alegría no falta. En 2023 ya anduvo de visita por Sevilla el español que más sabe de nombramientos de cardenales, el sacerdote Antonio Pelayo, gran amigo del cura Javierre. A monseñor Saiz no le importará ir a Roma con más frecuencia si cabe. El mundo necesita sentido del humor. Se va de Sevilla y nunca le mueven la silla. Tiene buenos retrovisores. El campanario de la Giralda está listo para el gran repique.